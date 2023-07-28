Лясковская Мелания Семеновна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиДо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лясковский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Лясковский Михаил Назарович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Лясковский Андриан Михайлович
Отец ребёнка: Лясковский Михаил Назарович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Лясковский Макарий Михайлович
Отец ребёнка: Лясковский Михаил Назарович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Вислоух Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лясковский Михаил Назарович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Климчук Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Лясковский Михаил Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1930