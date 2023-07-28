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Лясковская Мелания Семеновна

Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

До 1930

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лясковский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лясковский Михаил Назарович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Лясковский Андриан Михайлович

Отец ребёнка: Лясковский Михаил Назарович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Лясковский Макарий Михайлович

Отец ребёнка: Лясковский Михаил Назарович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Вислоух Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лясковский Михаил Назарович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Климчук Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Лясковский Михаил Назарович

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лясковский Михаил Назарович

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
До 1930
Паволочь, Житомирська область