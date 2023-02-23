?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1843
Сын: Марфин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Марфина Фёкла Алексеевна
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфина Фёкла Алексеевна
Смерть
Неизвестно