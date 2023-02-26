Москалёв Артемий Кодратов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.10.1798
Дата смерти07.01.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1798
Отец: Кодратий Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1825
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
07.01.1855
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.