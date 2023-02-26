Москалёв Артемий Кодратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскалёв Артемий Кодратов

Москалёв Артемий Кодратов

avatar

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.10.1798

Дата смерти

07.01.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1798

Отец: Кодратий Фёдоров

Мать: Москалёва Марина (Мария) Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1825

Жена: Москалева Ирина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
07.01.1855
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close