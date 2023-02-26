Москалева Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева Ирина Васильева

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Место рождения

д.Артамонинки

Дата рождения

1808

Дата смерти

22.06.1830

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1782 г.р.

Муж

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1808

Отец: Василий Михайлов

Мать: Варвара Лукьянова

д.Артамонинки
Бракосочетание
01.11.1825

Муж: Москалёв Артемий Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
22.06.1830
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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