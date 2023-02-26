Москалева Ирина Васильева
Место рожденияд.Артамонинки
Дата рождения1808
Дата смерти22.06.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Василий Михайлов
Мать: Варвара Лукьянова
д.Артамонинки
Бракосочетание
01.11.1825
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
22.06.1830
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.