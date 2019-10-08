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Каменов Хасен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1943

Дочь: Каменова Кулянда Хасеновна

Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна

Рождение ребёнка
04.02.1946

Сын: Каменов Мурат Хасенович

Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна

Рождение ребёнка
13.03.1951

Дочь: Зайтуна Хасеновна

Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна

Рождение ребёнка
08.12.1952

Дочь: Мадина Хасеновна

Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна

Рождение ребёнка
14.07.1955

Сын: Каменов Болат Хасенович

Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна

Рождение ребёнка
15.05.1959

Сын: Каменов Амантай Хасенович

Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменова Фарида Абдуловна

Смерть
Неизвестно
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