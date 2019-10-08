Каменов Хасен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1943
Дочь: Каменова Кулянда Хасеновна
Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна
Рождение ребёнка
04.02.1946
Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна
Рождение ребёнка
13.03.1951
Дочь: Зайтуна Хасеновна
Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна
Рождение ребёнка
08.12.1952
Дочь: Мадина Хасеновна
Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна
Рождение ребёнка
14.07.1955
Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна
Рождение ребёнка
15.05.1959
Сын: Каменов Амантай Хасенович
Мать ребёнка: Каменова Фарида Абдуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно