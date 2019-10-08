Каменов Болат Хасенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменов Болат Хасенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1955

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1955

Отец: Каменов Хасен

Мать: Каменова Фарида Абдуловна

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