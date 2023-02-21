(Каменова) Мадина Хасеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каменова) Мадина Хасеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1952

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1952

Отец: Каменов Хасен

Мать: Каменова Фарида Абдуловна