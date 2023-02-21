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(Каменова) Мадина Хасеновна
(Каменова) Мадина Хасеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1952
Пол
Женский
Отец
Каменов Хасен
1916 г.р.
Мать
Каменова (Абаева) Фарида Абдуловна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1952
Отец:
Каменов Хасен
Мать:
Каменова Фарида Абдуловна
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