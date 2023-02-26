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Ташков Василий Иевлев

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1746

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1771

Сын: Ташков Иосиф Васильев

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Ташков Павел Иосифов

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Домна Васильева

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

д.Ташки
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ташков Михей Васильев

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1794

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

д.Ташки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Матвеева

Смерть
1803
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
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