Ташков Василий Иевлев
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1746
Дата смерти1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ташков Павел Иосифов
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Домна Васильева
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
д.Ташки
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1794
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
д.Ташки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Матвеева
Смерть
1803
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.