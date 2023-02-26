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Ташков Михей Васильев

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Место рождения

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1787

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

До 1776 г.р.

Жена

До 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1787

Отец: Ташков Василий Иевлев

Мать: Екатерина Матвеева

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1804
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1808

Жена: Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
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