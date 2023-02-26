Ташков Михей Васильев
Место рожденияд.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1787
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ташков Василий Иевлев
Мать: Екатерина Матвеева
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1804
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1808
Жена: Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь