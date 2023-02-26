Домна Васильева
Место рожденияд.Ташки
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: Ташков Василий Иевлев
Мать: Екатерина Матвеева
д.Ташки
Рождение ребёнка
1795
Сын: Лаух Гаврила Андреев
Отец ребёнка: Лаухин Андрей Григорьев
Бракосочетание
19.02.1799
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1802
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Лаухин Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
17.03.1805
Отец ребёнка: Лаухин Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
21.02.1808
Сын: Лаух Тимофей Андреев
Отец ребёнка: Лаухин Андрей Григорьев
Смерть
Неизвестно