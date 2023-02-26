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Домна Васильева

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Место рождения

д.Ташки

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: Ташков Василий Иевлев

Мать: Екатерина Матвеева

д.Ташки
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лаух Гаврила Андреев

Отец ребёнка: Лаухин Андрей Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.02.1799

Муж: Лаухин Андрей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1802

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Лаухин Андрей Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1805

Сын: Лаухин Алексей Андреев

Отец ребёнка: Лаухин Андрей Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1808

Сын: Лаух Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Лаухин Андрей Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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