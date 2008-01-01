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Рублёв Георгий Климентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1938

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1938

Отец: Рублёв Климентий Степанович

Мать: Рублёва Фёкла Агафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
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