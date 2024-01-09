Сакович Максим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1930
Отец: Сакович Петр Евгеньевич
Мать: Сакович Арина Максимовна
Рождение ребёнка
30.03.1962
Сын: Сакович Максим Максимович
Мать ребёнка: Сакович Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сакович Сергей Максимович
Мать ребёнка: Сакович Надежда Григорьевна
Смерть
Неизвестно