Сакович Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович Максим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1930

Отец: Сакович Петр Евгеньевич

Мать: Сакович Арина Максимовна

Рождение ребёнка
30.03.1962

Сын: Сакович Максим Максимович

Мать ребёнка: Сакович Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сакович Сергей Максимович

Мать ребёнка: Сакович Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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