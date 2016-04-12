Сакович Максим Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1962
Дата смерти12.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1962
Рождение ребёнка
07.09.1984
Сын: Сакович Максим Максимович
Бракосочетание
30.12.1996
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1997
Дочь: Сакович Мария Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2014
Сын: Сакович Георгий Максимович
Смерть
12.04.2016