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Сакович Максим Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1962

Дата смерти

12.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1962

Отец: Сакович Максим Петрович

Мать: Сакович Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
07.09.1984

Сын: Сакович Максим Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
30.12.1996

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1997

Дочь: Сакович Мария Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.2014

Сын: Сакович Георгий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.04.2016
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