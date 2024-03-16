Агафья Семенова
Место рождения
Дата рождения1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: Семен Кузьмин
Мать: Марфа Карпова
Бракосочетание
10.10.1798 ст.
Муж: Иван Матвеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
11.04.1804 ст.
Сын: Терентий Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
17.07.1808 ст.
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
28.09.1820 ст.
Сын: Кондратий Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно