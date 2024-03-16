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Агафья Семенова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: Семен Кузьмин

Мать: Марфа Карпова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.10.1798 ст.

Муж: Иван Матвеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.04.1804 ст.

Сын: Терентий Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.07.1808 ст.

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1820 ст.

Сын: Кондратий Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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