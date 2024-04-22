Марфа Карпова
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: Карп Иванов
Мать: Аксинья Дорофеева
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Кирилл Кузьмин
Отец ребёнка: Семен Кузьмин
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Агафья Семенова
Отец ребёнка: Семен Кузьмин
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Никифор Семенов
Отец ребёнка: Семен Кузьмин
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Тимофей Семенов
Отец ребёнка: Семен Кузьмин
Рождение ребёнка
08.10.1797 ст.
Дочь: Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Семен Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Кузьмин
Смерть
До 1816 ст.