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Марфа Карпова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Карп Иванов

Мать: Аксинья Дорофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Кирилл Кузьмин

Отец ребёнка: Семен Кузьмин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Агафья Семенова

Отец ребёнка: Семен Кузьмин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Никифор Семенов

Отец ребёнка: Семен Кузьмин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Тимофей Семенов

Отец ребёнка: Семен Кузьмин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.10.1797 ст.

Дочь: Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Семен Кузьмин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Кузьмин

Смерть
До 1816 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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