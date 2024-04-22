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Софья Карпова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

03.09.1821 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Карп Иванов

Мать: Аксинья Дорофеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Петр Матвеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Петр Матвеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Петр Матвеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1798 ст.

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Матвеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1805 ст.

Дочь: Василиса Петрова

Отец ребёнка: Петр Матвеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Матвеев

Смерть
03.09.1821 ст.
Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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