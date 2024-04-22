Софья Карпова
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти03.09.1821 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Карп Иванов
Мать: Аксинья Дорофеева
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Петр Матвеев
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Петр Матвеев
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Петр Матвеев
Рождение ребёнка
13.11.1798 ст.
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Матвеев
Рождение ребёнка
21.08.1805 ст.
Дочь: Василиса Петрова
Отец ребёнка: Петр Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Матвеев
Смерть
03.09.1821 ст.
От старости