Freund Johann
Место рождения
Дата рождения18.07.1891
Дата смерти17.08.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1891
Отец: Freund Daniel
Мать: Freund Marie Elisabeth
Рождение ребёнка
24.09.1924
Сын: Freund Helmut
Мать ребёнка: Freund Wilgelmina
Дергачи, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Meri
Мать ребёнка: Freund Wilgelmina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Freund Wilgelmina
Смерть
17.08.1939
Причина смерти: Ermordet