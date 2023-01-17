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Freund Johann

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Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

18.07.1891

Дата смерти

17.08.1939

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1891

Отец: Freund Daniel

Мать: Freund Marie Elisabeth

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.09.1924

Сын: Freund Helmut

Мать ребёнка: Freund Wilgelmina

Дергачи, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Meri

Мать ребёнка: Freund Wilgelmina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Freund Wilgelmina

Смерть
17.08.1939
Причина смерти: Ermordet
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