Freund (Petri) Wilgelmina
Место рождения
Дата рождения01.06.1902
Дата смерти16.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1924
Сын: Freund Helmut
Отец ребёнка: Freund Johann
Дергачи, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Meri
Отец ребёнка: Freund Johann
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Freund Johann
Смерть
16.04.1981
Кизел, город Кизел, Пермский край