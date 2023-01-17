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Freund (Petri) Wilgelmina

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Место рождения

Буерак, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.06.1902

Дата смерти

16.04.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Буерак, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.09.1924

Сын: Freund Helmut

Отец ребёнка: Freund Johann

Дергачи, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Meri

Отец ребёнка: Freund Johann

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Freund Johann

Смерть
16.04.1981
Кизел, город Кизел, Пермский край
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