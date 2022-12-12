Розенфельд (Арсентьева) Юлия Анатольевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розенфельд Белла-Вера Вадимовна
Отец ребёнка: не указан
Австралия, Сидней
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Розенфельд Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенфельд Алон Вадимович
Отец ребёнка: Розенфельд Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розенфельд Вадим