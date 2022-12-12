Розенфельд (Арсентьева) Юлия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенфельд (Арсентьева) Юлия Анатольевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсентьев Анатолий Григорьевич

Мать: Арсентьева Мира Леонтьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розенфельд Белла-Вера Вадимовна

Отец ребёнка: не указан

Австралия, Сидней
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенфельд Лео Вадимович

Отец ребёнка: Розенфельд Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенфельд Алон Вадимович

Отец ребёнка: Розенфельд Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розенфельд Вадим

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