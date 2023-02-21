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Розенфельд Лео Вадимович
Розенфельд Лео Вадимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Розенфельд Вадим
Мать
Розенфельд (Арсентьева) Юлия Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Розенфельд Вадим
Мать:
Розенфельд Юлия Анатольевна
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