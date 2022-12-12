Арсентьева (Сорина) Мира Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розенфельд Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Арсентьев Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсентьева Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Арсентьев Анатолий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно