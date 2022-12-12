Арсентьева (Сорина) Мира Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсентьева (Сорина) Мира Леонтьевна

Арсентьева (Сорина) Мира Леонтьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розенфельд Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Арсентьев Анатолий Григорьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсентьева Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Арсентьев Анатолий Григорьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсентьев Анатолий Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close