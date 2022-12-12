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Шабаров Николай Алексеевич

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Место рождения

Клеменево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.04.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Клеменево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1931

Сын: Шабаров Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Графинова Анна Демьянона

Клеменево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Шабарова Алла Николаевна

Мать ребёнка: Графинова Анна Демьянона

Клеменево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1939

Сын: Шабаров Антонин Николаевич

Мать ребёнка: Графинова Анна Демьянона

Клеменево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Графинова Анна Демьянона

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