Шабаров Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1931
Мать ребёнка: Графинова Анна Демьянона
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Шабарова Алла Николаевна
Мать ребёнка: Графинова Анна Демьянона
Рождение ребёнка
06.04.1939
Сын: Шабаров Антонин Николаевич
Мать ребёнка: Графинова Анна Демьянона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Графинова Анна Демьянона