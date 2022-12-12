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Графинова Анна Демьянона

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Место рождения

Максимовская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.12.1907

Дата смерти

05.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимовская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1931

Сын: Шабаров Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шабаров Николай Алексеевич

Клеменево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Шабарова Алла Николаевна

Отец ребёнка: Шабаров Николай Алексеевич

Клеменево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1939

Сын: Шабаров Антонин Николаевич

Отец ребёнка: Шабаров Николай Алексеевич

Клеменево, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабаров Николай Алексеевич

Смерть
05.05.1982
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
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