Графинова Анна Демьянона
Место рождения
Дата рождения19.12.1907
Дата смерти05.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1931
Отец ребёнка: Шабаров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Шабарова Алла Николаевна
Отец ребёнка: Шабаров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
06.04.1939
Сын: Шабаров Антонин Николаевич
Отец ребёнка: Шабаров Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1982
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область