Колесников Роман Киреевич
мужской, родился 1742
умер 1808
ОтецКолесников Кирей Иванович1710 г.р.
МатьКолесникова (Пашина) Пелагея Петровна1722 г.р.
Супруги
Колесникова Матрена Петровна1739 г.р.
Дети
(Колесникова) Евгения Романовна1760 г.р.
Колесников Яков Романович1769 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Колесникова) Евгения Романовна
Мать ребёнка: Колесникова Матрена Петровна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Колесников Яков Романович
Мать ребёнка: Колесникова Матрена Петровна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Колесникова) Надежда Романовна
Мать ребёнка: Колесникова Матрена Петровна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Колесников Пармен Романович
Мать ребёнка: Колесникова Матрена Петровна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Колесникова) Матрена Романовна
Мать ребёнка: Колесникова Матрена Петровна
Смерть
1808