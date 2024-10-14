Колесников Роман Киреевич 1742 — найти родственников по фамилии на Familio

Колесников Роман Киреевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1742

умер 1808

Отец
Колесников Кирей Иванович1710 г.р.
Мать
Колесникова (Пашина) Пелагея Петровна1722 г.р.
Супруги
Колесникова Матрена Петровна1739 г.р.
Дети
(Колесникова) Евгения Романовна1760 г.р.
Колесников Яков Романович1769 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Колесников Кирей Иванович

Мать: Колесникова (Пашина) Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Матрена Петровна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Колесникова) Евгения Романовна

Мать ребёнка: Колесникова Матрена Петровна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Колесников Яков Романович

Мать ребёнка: Колесникова Матрена Петровна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Колесникова) Надежда Романовна

Мать ребёнка: Колесникова Матрена Петровна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Колесников Пармен Романович

Мать ребёнка: Колесникова Матрена Петровна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Колесникова) Матрена Романовна

Мать ребёнка: Колесникова Матрена Петровна

Смерть
1808

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