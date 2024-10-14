Колесников Яков Романович
мужской, родился 1769
умер Неизвестно
ОтецКолесников Роман Киреевич1742 г.р.
МатьКолесникова Матрена Петровна1739 г.р.
Супруги
Колесникова Авдотья Никитична1762 г.р.
Дети
Колесников Николай Яковлевич1790 г.р.
(Колесникова) Федосья Яковлевна1793 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колесников Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Колесникова) Федосья Яковлевна
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
1796
Сын: Колесников Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
1801
Сын: Колесников Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Никитична
Смерть
Неизвестно