Колесников Яков Романович 1769 — найти родственников по фамилии на Familio

Колесников Яков Романович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1769

умер Неизвестно

Отец
Колесников Роман Киреевич1742 г.р.
Мать
Колесникова Матрена Петровна1739 г.р.
Супруги
Колесникова Авдотья Никитична1762 г.р.
Дети
Колесников Николай Яковлевич1790 г.р.
(Колесникова) Федосья Яковлевна1793 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Колесников Роман Киреевич

Мать: Колесникова Матрена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Авдотья Никитична

Рождение ребёнка
1790

Сын: Колесников Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Никитична

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Колесникова) Федосья Яковлевна

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Никитична

Рождение ребёнка
1796

Сын: Колесников Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Никитична

Рождение ребёнка
1801

Сын: Колесников Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Никитична

Смерть
Неизвестно

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