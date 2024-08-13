Бородин Ефим Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородин Ефим Ананьевич

Бородин Ефим Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородин Ананий Дмитриевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бородин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Домника Петровна (Алексеевна?)

Рождение ребёнка
13.07.1878

Дочь: (Бородина) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Домника Петровна (Алексеевна?)

Рождение ребёнка
28.04.1881

Дочь: (Бородина) Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Домника Петровна (Алексеевна?)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.