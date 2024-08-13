Бородина (Бородина) Домника Петровна (Алексеевна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Бородина) Домника Петровна (Алексеевна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бородин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Бородин Ефим Ананьевич

Рождение ребёнка
13.07.1878

Дочь: (Бородина) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Бородин Ефим Ананьевич

Рождение ребёнка
28.04.1881

Дочь: (Бородина) Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Бородин Ефим Ананьевич

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