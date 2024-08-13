Бородина (Бородина) Домника Петровна (Алексеевна?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Бородин Ефим Ананьевич
Рождение ребёнка
13.07.1878
Дочь: (Бородина) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Бородин Ефим Ананьевич
Рождение ребёнка
28.04.1881
Дочь: (Бородина) Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Бородин Ефим Ананьевич