Самохинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохинъ Петръ

Самохинъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Самохинъ Ефимъ

Мать: Самохина Анна

Бракосочетание
28.01.1902

Жена: Самохина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1903

Сын: Самохинъ Владимиръ

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1907

Сын: Самохинъ Александръ

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1909

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1912

Дочь: Каретникова Зоя

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1915

Дочь: Ксенья

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.