Самохинъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Самохинъ Ефимъ
Мать: Самохина Анна
Бракосочетание
28.01.1902
Жена: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
08.07.1903
Сын: Самохинъ Владимиръ
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
30.08.1907
Сын: Самохинъ Александръ
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
01.12.1909
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
22.04.1912
Дочь: Каретникова Зоя
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
24.01.1915
Дочь: Ксенья
Мать ребёнка: Самохина Ирина