Каретникова (Самохина) Зоя
Место рождения
Дата рождения22.04.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912
Отец: Самохинъ Петръ
Мать: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
01.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каретниковъ Терентий
Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каретниковъ Терентий