Каретникова (Самохина) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретникова (Самохина) Зоя

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.04.1912

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912

Отец: Самохинъ Петръ

Мать: Самохина Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каретниковъ Терентий

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каретниковъ Терентий

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