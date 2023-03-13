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Самохина (Кулакова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кулаковъ Андрей*

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1902

Муж: Самохинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1903

Сын: Самохинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1907

Сын: Самохинъ Александръ

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1909

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1912

Дочь: Каретникова Зоя

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1915

Дочь: Ксенья

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан