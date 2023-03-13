Самохина (Кулакова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Кулаковъ Андрей*
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1902
Муж: Самохинъ Петръ
Рождение ребёнка
08.07.1903
Сын: Самохинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Рождение ребёнка
30.08.1907
Сын: Самохинъ Александръ
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.12.1909
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Рождение ребёнка
22.04.1912
Дочь: Каретникова Зоя
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Рождение ребёнка
24.01.1915
Дочь: Ксенья
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ