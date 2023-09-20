Корноухова Феврония Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиОколо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (дев.Корноухова) Матрона Ильинична
Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Корноухов Яков Ильич
Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (дев.Корноухова) Акулина Ильинична
Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (дев.Корноухова) Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (дев.Корноухова) Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (дев.Корноухова) Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич
Смерть
Около 1840