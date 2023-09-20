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Корноухова Феврония Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Около 1840

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Илья Андреевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (дев.Корноухова) Матрона Ильинична

Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Корноухов Яков Ильич

Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (дев.Корноухова) Акулина Ильинична

Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (дев.Корноухова) Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Корноухов Гавриил Ильич

Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (дев.Корноухова) Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (дев.Корноухова) Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Корноухов Илья Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около 1840

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