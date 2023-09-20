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Корноухов Яков Ильич

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Около 1860

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Корноухов Илья Андреевич

Мать: Корноухова Феврония Петровна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (дев.Корноухова) Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Корноухов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (дев.Корноухова) Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Корноухов Митрофан Яковлевич

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Корноухов Евфимий Яковлевич

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (дев.Корноухова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (дев.Корноухова) Правсковья Яковлевна

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Корноухов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около 1860

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