Корноухов Яков Ильич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиОколо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (дев.Корноухова) Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Корноухов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (дев.Корноухова) Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Корноухов Митрофан Яковлевич
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корноухов Евфимий Яковлевич
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (дев.Корноухова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (дев.Корноухова) Правсковья Яковлевна
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Корноухова Татьяна Леонтьевна
Смерть
Около 1860