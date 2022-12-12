Шичкова (Зайцева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шичкова (Зайцева) Анна Ивановна

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Место рождения

Усть-Урень, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Урень, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1883

Муж: Шичков Иван Васильевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1884 ст.

Дочь: Казанева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шичков Иван Васильевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шичков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шичков Иван Васильевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1890 ст.

Дочь: Овчинникова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шичков Иван Васильевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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