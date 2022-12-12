Шичкова (Зайцева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1883
Рождение ребёнка
01.08.1884 ст.
Дочь: Казанева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шичков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Шичков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1890 ст.
Дочь: Овчинникова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шичков Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно