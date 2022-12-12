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Шичков Иван Васильевич

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.01.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1866 ст.

Отец: Шичков Василий Степанович

Мать: Шичкова Степанида Семёновна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1883

Жена: Шичкова Анна Ивановна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1884 ст.

Дочь: Казанева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шичкова Анна Ивановна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шичков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шичкова Анна Ивановна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1890 ст.

Дочь: Овчинникова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Шичкова Анна Ивановна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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