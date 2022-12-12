Шичков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1866 ст.
Бракосочетание
1883
Жена: Шичкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1884 ст.
Дочь: Казанева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шичкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Шичкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1890 ст.
Дочь: Овчинникова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Шичкова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно