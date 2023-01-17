Овчинникова (Шичкова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.07.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1890 ст.
Отец: Шичков Иван Васильевич
Мать: Шичкова Анна Ивановна
Бракосочетание
04.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.
Дочь: Овчинникова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Овчинников Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
31.10.1918
Сын: Овчинников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Овчинников Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно