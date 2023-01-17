Овчинникова (Шичкова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова (Шичкова) Пелагея Ивановна

Овчинникова (Шичкова) Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

30.07.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1890 ст.

Отец: Шичков Иван Васильевич

Мать: Шичкова Анна Ивановна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.02.1908 ст.

Муж: Овчинников Иван Кузьмич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.

Дочь: Овчинникова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Овчинников Иван Кузьмич

Стрелецкая, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.10.1918

Сын: Овчинников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Кузьмич

Стрелецкая, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close