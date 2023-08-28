Полянских (Третьякова) Варвара Федорова
Место рожденияс. Архангельское Архангельской волости Землянского уезда Воронежской губернии
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Третьяков Федор Егоров
Мать: не указана
Дочь: (Полянских) Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Дочь: (Полянских) Устинья Николаева
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Дочь: (Полянских) Александра Николаева
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Сын: Полянских Николай Николаев
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Сын: Полянских Василий Николаев
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров
Дочь: (Полянских) Анисия Николаева
Отец ребёнка: Полянских Николай Александров