Полянских (Третьякова) Варвара Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянских (Третьякова) Варвара Федорова

Место рождения

с. Архангельское Архангельской волости Землянского уезда Воронежской губернии

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Третьяков Федор Егоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полянских) Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Рождение ребёнка
27.08.1891

Сын: Полянских Иван Николаев

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.04.1893

Муж: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1894

Дочь: (Полянских) Устинья Николаева

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.03.1897

Сын: Полянских Иван Николаев

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.10.1899

Сын: Полянских Лука Николаев

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.01.1902

Сын: Полянских Яков Николаев

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.05.1904

Дочь: (Полянских) Александра Николаева

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.05.1909

Сын: Полянских Николай Николаев

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.03.1911

Сын: Полянских Василий Николаев

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.11.1914

Сын: Полянских Петр Николаев

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Полянских) Анисия Николаева

Отец ребёнка: Полянских Николай Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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