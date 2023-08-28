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Третьяков Федор Егоров

Место рождения

с. Архангельское Архангельской волости Землянского уезда Воронежской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Третьяков Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Алексей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Полянских (Третьякова) Варвара Федорова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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