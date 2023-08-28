Третьяков Федор Егоров
Место рожденияс. Архангельское Архангельской волости Землянского уезда Воронежской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Третьяков Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Алексей Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Полянских (Третьякова) Варвара Федорова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно