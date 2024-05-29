Мерзляков Ефим Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Тюкалова (Мерзлякова) Таисья Ефимовна
Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мерзляков Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Анна Степановна
Смерть
Неизвестно