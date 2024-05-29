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Мерзляков Ефим Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Тюкалова (Мерзлякова) Таисья Ефимовна

Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мерзляков Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мерзляков Еким Ефимович

Мать ребёнка: Анна Степановна

Смерть
Неизвестно

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