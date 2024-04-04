Тюкалова (Мерзлякова) Таисья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Мерзляков Ефим Ильич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Тюкалов Лазарь Осипович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Драсида Лазаревна
Отец ребёнка: Тюкалов Лазарь Осипович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зинаида Лазаревна
Отец ребёнка: Тюкалов Лазарь Осипович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Яхненко Евдокия Лазаревна
Отец ребёнка: Тюкалов Лазарь Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно