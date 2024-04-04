Тюкалова (Мерзлякова) Таисья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (Мерзлякова) Таисья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Мерзляков Ефим Ильич

Мать: Мерзлякова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Тюкалов Федор Лазаревич

Отец ребёнка: Тюкалов Лазарь Осипович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Драсида Лазаревна

Отец ребёнка: Тюкалов Лазарь Осипович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зинаида Лазаревна

Отец ребёнка: Тюкалов Лазарь Осипович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Яхненко Евдокия Лазаревна

Отец ребёнка: Тюкалов Лазарь Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Лазарь Осипович

Смерть
Неизвестно
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