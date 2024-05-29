Мерзляков Еким Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Мерзляков Ефим Ильич
Мать: Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мерзлякова Устинья Екимовна
Мать ребёнка: Мерзлякова (Кошкарова) Зинаида Панфиловна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Тюкалова (Мерзлякова) Евгенья Екимовна
Мать ребёнка: Мерзлякова (Кошкарова) Зинаида Панфиловна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Глухова (Мерзлякова) Евдокия Якимовна
Мать ребёнка: Кошкарова Зинаида Панфиловна
Смерть
1974