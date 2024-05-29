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Мерзляков Еким Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Мерзляков Ефим Ильич

Мать: Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова (Кошкарова) Зинаида Панфиловна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мерзлякова Устинья Екимовна

Мать ребёнка: Мерзлякова (Кошкарова) Зинаида Панфиловна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Тюкалова (Мерзлякова) Евгенья Екимовна

Мать ребёнка: Мерзлякова (Кошкарова) Зинаида Панфиловна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Глухова (Мерзлякова) Евдокия Якимовна

Мать ребёнка: Кошкарова Зинаида Панфиловна

Смерть
1974

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