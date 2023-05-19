Гришунина Ефросинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гришунин Емельян Яковлевич
Отец ребёнка: Гришунин Яков
Рождение ребёнка
06.07.1910
Дочь: Федорова Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Гришунин Яков
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Гришунин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гришунин Яков
Смерть
1980
Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область