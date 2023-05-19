Гришунина Ефросинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришунина Ефросинья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гришунин Емельян Яковлевич

Отец ребёнка: Гришунин Яков

Заборье, Юхновский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1910

Дочь: Федорова Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Гришунин Яков

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гришунин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Гришунин Яков

Заборье, Юхновский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришунин Яков

Смерть
1980
Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область
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