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Гришунин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гришунин Емельян Яковлевич

Мать ребёнка: Гришунина Ефросинья Егоровна

Заборье, Юхновский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1910

Дочь: Федорова Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Гришунина Ефросинья Егоровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гришунин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Гришунина Ефросинья Егоровна

Заборье, Юхновский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришунина Ефросинья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Казаково, Знаменская волость, Юхновский уезд
Смерть
Неизвестно