Гришунин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гришунин Емельян Яковлевич
Мать ребёнка: Гришунина Ефросинья Егоровна
Рождение ребёнка
06.07.1910
Дочь: Федорова Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Гришунина Ефросинья Егоровна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Гришунина Ефросинья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казаково, Знаменская волость, Юхновский уезд
Смерть
Неизвестно