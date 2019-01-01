село Знаменка, село Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Знаменка

Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11474Знаменское (Говяндюги), с. вл.при р. Угре.5110½27155168Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Знаменская волость
581. Знаменское, село бывшее владельческое, дворов 56, жителей 347, волостное правление, (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православные, часовня, школа, больница, по Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Знаменская волость
189ЗнаменскоеДеревня5071193221Церковь, министерское училище, ярмарки: 1 января, 2 февраля, 29 июня, 18 августа, 27 ноября, 2 мая, 25 сентября, 4 бакалейных лавки, 3 бараночных и булочная, врачебное от Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Знаменская волость
село Знаменское
Смоленская губерния, Юхновский уезд
село Знаменское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Угранский район
176789Знаменкасело54°55'00"34°35'00"N-36-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Угранский муниципальный район, Знаменское сельское поселение
66650435101с Знаменкасело
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