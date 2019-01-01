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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11474Знаменское (Говяндюги), с. вл.при р. Угре.5110½27155168Церковь православная 1. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
581. Знаменское, село бывшее владельческое, дворов 56, жителей 347, волостное правление, (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православные, часовня, школа, больница, по Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
189ЗнаменскоеДеревня5071193221Церковь, министерское училище, ярмарки: 1 января, 2 февраля, 29 июня, 18 августа, 27 ноября, 2 мая, 25 сентября, 4 бакалейных лавки, 3 бараночных и булочная, врачебное от Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Знаменское
село Знаменское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
176789Знаменкасело54°55'00"34°35'00"N-36-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66650435101с Знаменкасело