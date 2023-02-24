Ярыгин Наум Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти18.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Михаил Никонорович
Мать: Прасковья Афанасьевна
Бракосочетание
09.?.1843
Жена: Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.02.1847
Дочь: Татьяна Наумовна
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.03.1848
Дочь: Мария Наумовна
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ярыгин- Кизирев Евдоким Наумович
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елена Наумовна
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Наумовна
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.02.1860
Сын: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Смерть
18.12.1887