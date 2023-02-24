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Ярыгин Наум Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

18.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Михаил Никонорович

Мать: Прасковья Афанасьевна

Бракосочетание
09.?.1843

Жена: Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.02.1847

Дочь: Татьяна Наумовна

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.03.1848

Дочь: Мария Наумовна

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ярыгин- Кизирев Евдоким Наумович

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елена Наумовна

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Наумовна

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.02.1860

Сын: Ярыгин- Кизирев Федор Наумович

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Смерть
18.12.1887
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