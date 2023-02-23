Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Афанасьевна

Прасковья Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ярыгин Наум Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Никонорович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ярыгин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Никонорович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Фрол Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Никонорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close