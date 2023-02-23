Прасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Михаил Никонорович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Михаил Никонорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фрол Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Никонорович
Смерть
Неизвестно