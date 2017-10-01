Бровков Владимир Леонидович
Место рождения
Дата рождения09.03.1976
Дата смерти?.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1976
Отец: Бровков Леонид Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.10.2017
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край