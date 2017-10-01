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Бровков Владимир Леонидович

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Место рождения

Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

09.03.1976

Дата смерти

?.10.2017

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1976

Отец: Бровков Леонид Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.10.2017
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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