Бровков Леонид Александрович
Место рождения
Дата рождения12.05.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1954
Отец: Бровков Александр Михайлович
Мать: Бровкова Екатерина
Рождение ребёнка
09.03.1976
Сын: Бровков Владимир Леонидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.10.1984
Сын: Бровков Виктор Леонидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно