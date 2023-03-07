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Бровков Леонид Александрович

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Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.05.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1954

Отец: Бровков Александр Михайлович

Мать: Бровкова Екатерина

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1976

Сын: Бровков Владимир Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.10.1984

Сын: Бровков Виктор Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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