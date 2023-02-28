Шинина Анна Буренова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Буренов Антон Ефремович
Мать: ?
Бракосочетание
27.?.1889
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1890
Сын: Шинин Яков Иванович
Отец ребёнка: Шинин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
12.06.1893
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шинин Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно