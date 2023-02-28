Шинина Анна Буренова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинина Анна Буренова

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Буренов Антон Ефремович

Мать: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1889

Муж: Шинин Иван Алексеевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1890

Сын: Шинин Яков Иванович

Отец ребёнка: Шинин Иван Алексеевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1893

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шинин Иван Алексеевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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