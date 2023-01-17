Буренов Антон Ефремович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Буренов - Ефремов Афанасий Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Серухова Олимпиада Буренова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Шинина Анна Буренова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Вилкова Ирина Буренова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно