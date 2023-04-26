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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Буренов - Ефремов Афанасий Антонович

Отец ребёнка: Буренов Антон Ефремович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Серухова Олимпиада Буренова

Отец ребёнка: Буренов Антон Ефремович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Шинина Анна Буренова

Отец ребёнка: Буренов Антон Ефремович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Вилкова Ирина Буренова

Отец ребёнка: Буренов Антон Ефремович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буренов Никита Антонович

Отец ребёнка: Буренов Антон Ефремович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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